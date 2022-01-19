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Депздрав Москвы посоветовал при "омикроне" сбивать температуру и много пить

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - При первых симптомах "омикрона" Департамент здравоохранения Москвы рекомендовал лечиться препаратами из домашней аптечки, принимать жаропонижающее и выпивать не менее двух литров жидкости в сутки.

"Начало заболевания, как правило, сопровождается интоксикацией и высокой температурой, головной и мышечной болью. В этом случае необходимо выпивать не менее 2 литров жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты (ибупрофен, ацетилсалициловая кислота), - сказала через пресс-службу главный инфекционист департамента Светлана Сметанина. - Если температура более 38 держится больше 3-х дней и не снижается лекарственными препаратами, рекомендуется обратиться к врачу. Самостоятельная симптоматическая терапия направлена на облегчение состояния больного".

По словам Сметаниной, симптомы заражения "омикроном" значительно совпадает с классическим проявлением ОРВИ, а безрецептурные лекарства от ОРВИ есть дома почти у каждого.

"Это препараты интерферон-альфа в виде капель, спреев (гриппферон, генферон лайт и др). Они помогут снизить вирусную нагрузку на начальных стадиях болезни, облегчить симптомы и уменьшить длительность болезни", - добавила эксперт.

Попытку в первые дни пить антибиотики она назвала ошибкой, поскольку эти препараты разрушают микрофлору кишечника.

Москва коронавирус Депздрав Светлана Сметанина

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