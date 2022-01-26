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В Москве семь пунктов экспресс-тестирования на COVID-19 перевели из метро в ТРЦ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Москве из-за наплыва желающих семь пунктов бесплатного экспресс-тестирования на заражение коронавирусом перенесли из вестибюлей станций метро и из двух транспортно-пересадочных узлов в торговые центры, сообщил сайт мэрии города.

По данным чиновников, число желающих бесплатно провериться выросло за неделю более чем в три раза. Из-за этого в часы пик в метро и на ТПУ стало невозможно обеспечить комфортные условия для тестирования.

Со станций метро "Тверская"/"Пушкинская", "Маяковская", "Тургеневская", "Хорошевская", "Третьяковская" и из ТПУ "Нижегородская" и "Площадь Гагарина" пункты тестирования переедут в три центра госуслуг и четыре ТЦ. Это будут центры госуслуг районов Головинский, Донской и Черемушки, а также ТЦ "Пятая авеню", "Атриум", "Универмаг "Московский"", и торгово-выставочный комплекс "Тишинка".

Хроника 09 января 2020 года – 26 января 2022 годаПандемия коронавируса
Москва Московский метрополитен коронавирус

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