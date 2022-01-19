В московском метро вырос спрос на маски

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В московском метро за последнюю неделю продажи масок выросли на 30%, сообщил через пресс-службу городского Департамента транспорта заместитель мэра города Максим Ликсутов.

"Мы благодарны тем пассажирам, кто ответственно относится к себе и окружающим", - заявил он.

По данным департамента, 99% пассажиров заходят в метро в масках.

В ведомстве напомнили, что в метро размещено около 3000 бесплатных автоматов с санитайзером и на 12 станциях и ТПУ можно пройти экспресс-тестирование на коронавирус.

"Мы продолжаем усиленно дезинфицировать станции, вагоны, трамваи и автобусы, по ночам используем тепловые распылители, и выполняем все требования Роспотребнадзора. Но только маски максимально защитят вас", - заявили в департаменте.

В метро маски продают с весны 2020 года. В январе чиновники в очередной раз сообщили, что контроль за ношением масок усилен в связи с рапространением контагиозного штамма "омикрон".