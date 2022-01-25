На "Госуслугах" будут выкладывать и результаты экспресс-тестов на COVID

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Скоро в личных кабинетах на портале госуслуг будут отображаться не только результаты ПЦР-тестов на коронавирус, но и экспресс-тестов, пообещал премьер-министр Михаил Мишустин. Он сообщил об этом на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Мишустин отметил, что у жителей отдаленных регионов и сел могут возникнуть трудности с быстрой доставкой материала для проведения ПЦР-теста, поэтому в систему теперь будут загружать и данные экспресс-тестов. Уже подготовлено соответствующее постановление правительства. Он попросил Минцифры обеспечить необходимые технические условия.

Премьер также потребовал, чтобы регионы не снижали масштаб тестирования на коронавирус и поддерживали его на достаточном уровне.

"Федеральный центр и дальше будет помогать российским субъектам справляться с трудностями. Еще раз обращаю внимание руководителей регионов: ваша задача заранее прогнозировать потребности в лекарствах, обеспечить готовность коечного фонда на случай ухудшения ситуации", - заявил Мишустин.