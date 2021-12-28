В Москве пункты вакцинации и тестирования будут работать в праздники

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Москве пункты вакцинации от коронавируса и экспресс-тестирования на COVID-19 продолжат работать на каникулах, единственным выходным прививочных пунктов в общественных местах станет 1 января, а в поликлиниках - 31 декабря и 1 января, сообщила заммэра города Анастасия Ракова.

Пункы вакцинации в общественных местах будут делать прививки и экспрес-стестирование с 11:00 до 18:00 с 31 декабря по 9 января, записываться там не нужно.

Прививочные пункты в поликлиниках будут работать по предварительной записи с 2 по 9 января с 9:00 до 16:00, рассказала Ракова.

В городе работает 71 пункт, где можно сделать бесплатный экспресс-тест на COVID-19. Они открыты в 38 центрах госуслуг "Мои Документы", в 21 популярном общественном месте и торговых центрах и в семи транспортно-пересадочных узлах, а также в вестибюлях пяти станций метро.