В СПЧ призвали сделать тесты на COVID предельно дешевыми или бесплатными

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал сделать тесты на коронавирус в России предельно дешевыми или бесплатными, а также установить единые тарифы на их проведение.

"Мы приветствуем инициативу генпрокурора РФ Игоря Краснова проверить обоснованность расценок на проведение ПЦР-тестов на коронавирус в лабораториях и частных клиниках, а также цен на тест-системы в аптеках. При этом напомню, что наша позиция заключается в том, чтобы сделать ПЦР-тесты и тестирование на антитела бесплатными или предельно дешевыми", - сказал Фадеев, его слова приводятся на сайте СПЧ в четверг.

Глава Совета призвал, чтобы государство установило единые цены на эти услуги.

"Это не уникальная ситуация: например, в Австрии в ноябре прошлого года организована система ПЦР-тестов бесплатно и безлимитно, причем сдать можно и в аптеках, и в специальных пунктах. Бесплатное тестирование есть в Дании, Финляндии. В Бельгии за тестирование при наличии симптомов в центрах тестирования также не взимается плата", - отметил председатель СПЧ.

Фадеев заявил, что с учетом того, что стоимость срочного ПЦР-теста может достигать 4 тыс. рублей, при частой необходимости это становится накладным для граждан.

"К тому же, у нас отсутствуют единые критерии посещения тех же общественных мест, каждый устанавливает свои порядки, и зачастую наличия одного QR-кода о вакцинации или перенесенной болезни без ПЦР-теста недостаточно. Рассчитываем на то, что если депутаты вернутся к рассмотрению законопроекта о QR-кодах в общественных местах, этот момент также будет учтен", - сказал глава СПЧ.

Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил подчиненным проверить сообщения СМИ о существенном росте цен на ПЦР-тесты в России. В надзорном ведомстве сообщили, что по выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.