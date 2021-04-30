Адвокату Ивану Павлову вменили разглашение тайны следствия

Иван Павлов Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Адвокат Иван Павлов задержан в рамках уголовного дела о разглашении данных предварительного расследования, сообщили "Интерфаксу" в правозащитном объединении "Команда 29", которое он возглавляет.

"Ивану Павлову вменяют ст. 310 УК РФ (разглашение данных предварительного расследования)", - сообщили в "Команде 29".

Информации по этому поводу из других источников пока нет.

По данным "Команды 29", адвоката задержали в Москве рано утром после обыска у него в гостинице.

В пятницу утром в Лефортовском суде Москвы Павлов должен был участвовать в заседании по вопросу продления ареста журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене и чьим защитником он является.

Павлов - петербургский адвокат, специализирующийся на защите обвиняемых в преступлениях против госбезопасности - в том числе, о госизмене и шпионаже. Среди его подзащитных - журналист, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, бывший топ-менеджер "Интер РАО" Карина Цуркан и другие. Сейчас он также представляет основанные Алексеем Навальным организации Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ - включены в реестр НКО, исполняющих в РФ функции иноагентов), а также так называемые "Штабы Навального" на процессе по иску прокуратуры об их запрете.