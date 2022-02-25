В Москве арестовали девушку, бросившую "коктейль Молотова" в полицейского

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы в пятницу санкционировал арест девушки, бросившей в полицейских бутылку с зажигательной смесью в ходе несанкционированной акции в центре Москвы.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Анастасии Левашовой меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 24 апреля", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ксения Розина.

22-летней девушке инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти). Данное обвинение предусматривает наказание в виде либо штрафа в размере до 200 тысяч рублей, либо принудительных работ на срок до 5 лет, либо лишения свободы на срок до 5 лет.

Накануне в Москве прошла несогласованная акция, связанная с внешнеполитической обстановкой. По данным Главного управления МВД России по Москве, за различные нарушения общественного порядка были задержаны 600 участников мероприятия.

Следственный комитет также возбудил уголовное дело по статье 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти) в отношении 22-летней участницы несогласованной акции.

Представитель столичного главка следственного комитета (СК) Юлия Иванова ранее сообщила, что в ходе акции в центре Москвы вблизи Пушкинской площади девушка "кинула в сотрудников правоохранительных органов бутылку с зажигательной смесью".

По данным СК, во время допроса девушка признала вину частично и пояснила, что изучила способ и самостоятельно изготовила зажигательную смесь.