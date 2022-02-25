Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:41

В Москве арестовали девушку, бросившую "коктейль Молотова" в полицейского

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы в пятницу санкционировал арест девушки, бросившей в полицейских бутылку с зажигательной смесью в ходе несанкционированной акции в центре Москвы.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Анастасии Левашовой меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 24 апреля", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ксения Розина.

22-летней девушке инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти). Данное обвинение предусматривает наказание в виде либо штрафа в размере до 200 тысяч рублей, либо принудительных работ на срок до 5 лет, либо лишения свободы на срок до 5 лет.

Накануне в Москве прошла несогласованная акция, связанная с внешнеполитической обстановкой. По данным Главного управления МВД России по Москве, за различные нарушения общественного порядка были задержаны 600 участников мероприятия.

Следственный комитет также возбудил уголовное дело по статье 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти) в отношении 22-летней участницы несогласованной акции.

Представитель столичного главка следственного комитета (СК) Юлия Иванова ранее сообщила, что в ходе акции в центре Москвы вблизи Пушкинской площади девушка "кинула в сотрудников правоохранительных органов бутылку с зажигательной смесью".

По данным СК, во время допроса девушка признала вину частично и пояснила, что изучила способ и самостоятельно изготовила зажигательную смесь.

Москва

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Соцкарты московских пенсионеров и хронических больных разблокируют 28 февраля

Полиция задержала 600 участников несанкционированной акции в Москве

Полиция задержала 600 участников несанкционированной акции в Москве
Военная операция на Украине

Число задержанных и отмененных рейсов в аэропортах Москвы приблизилось к 200

Число задержанных и отмененных рейсов в аэропортах Москвы приблизилось к 200
Военная операция на Украине

Аэропорты Москвы отменили больше 60 рейсов

Аэропорты Москвы отменили больше 60 рейсов
Пандемия коронавируса

Число госпитализаций с COVID-19 в Москве за неделю упало на 30%

Москвичам пообещали улучшение экологии после запуска единого скоростного диаметра

Москвичам пообещали улучшение экологии после запуска единого скоростного диаметра

В Москве в четверг "заминировали" более двух тысяч объектов

Власти Москвы решили создать приложение для контроля криминогенной обстановки

Власти Москвы решили создать приложение для контроля криминогенной обстановки
Пандемия коронавируса

Число госпитализаций с COVID-19 в Москве за неделю уменьшилось на 15%

Суд в Москве арестовал гражданина РФ по подозрению в госизмене

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });