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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:10

Ветер повалил в Москве 35 деревьев, повреждены несколько автомобилей

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Коммунальные службы ликвидируют последствия непогоды в Москве, сообщил в субботу телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

"По состоянию на 18:00, сильным ветром повалено 35 деревьев, есть поврежденные автомобили", - говорится в сообщении.

В мэрии заявили, что городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции.

Порывы ветра в Москве в субботу достигали 20 м/с.

Синоптики прогнозируют, что 8:00 до 18:00 воскресенья ветер в столичном регионе усилится до 25 м/с, объявлен предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности.

Москва Комплекс городского хозяйства Москвы
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