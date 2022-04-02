Пятая часть месячной нормы осадков выпала за день в Москве

На территории ВДНХ Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - По предварительным данным, прирост осадков в столице за 12 часов составил 9 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в субботу.

"Сегодня в городе выпало около 20% месячной нормы осадков в виде мокрого снега и снега. Данные получены в 18:00 с главной метеостанции на ВДНХ", - сказал представитель метеобюро.

Среднеклиматическая норма осадков для Москвы в апреле составляет 44 мм.

Снегопад в столичном регионе, по прогнозам синоптиков, продлится до вечера воскресенья. В ближайшие сутки в Москве может выпасть еще до 13 мм осадков, или около 30% месячной нормы.

Ночью в городе ожидается до минус 3 градусов, днем в воскресенье - от нуля до плюс 2 градусов. Сохранятся порывы ветра до 15 м/с и гололедица.

Ухудшение погодных условий в столичном регионе связано с мощным циклоном, который пришел в Центральную Россию с Балкан.

Городские службы из-за сильного снегопада в Москве работают в усиленном режиме.