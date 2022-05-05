Суд в Москве 24 мая рассмотрит иск Навального к Росфинмониторингу

Судебное заседание по уголовному делу в отношении Алексея Навального в Покрове Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы 24 мая рассмотрит по существу административное исковое заявление оппозиционера Алексея Навального к Росфинмониторингу из-за его включения в перечень террористов и экстремистов.

"Судебное заседание назначено на 24 мая в 12:20", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

В четверг суд провел предварительное заседание (беседу) по делу.

Навальный был внесен Росфинмониторингом в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму и экстремистской деятельности, в январе нынешнего года.

Летом 2021 года Мосгорсуд по иску прокуратуры запретил основанный Навальным "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) как экстремистский.

В сентябре прошлого года в Следственном комитете сообщили о возбуждении в отношении Навального и ряда его сторонников уголовного дела о создании, руководстве и участии в экстремистском сообществе.

В настоящее время Навальный отбывает наказание в исправительной колонии в Покрове за мошенничество и ожидает апелляционного рассмотрения нового приговора, вынесенного ему в марте 2022 года.