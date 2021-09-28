Навальный и его соратники стали фигурантами дела об экстремистском сообществе

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В отношении политика Алексея Навального и его соратников возбуждены новые уголовные дела, связанные с созданием и руководством экстремистским сообществом и с деятельностью такого сообщества, сообщил СКР.

В пресс-релизе говорится о признанных в России экстремистскими и запрещенными судом Фонде борьбы с коррупцией (признан также иноагентом) и общественном движении "Штабы Навального".

Навальному, Леониду Волкову, Ивану Жданову и иным лицам вменяется ч. 1 ст. 282.1 УК (создание и руководство экстремистским сообществом). Любови Соболь, Георгию Албурову, Руслану Шаведдинову, юристу Вячеславу Гимади, видеооператору Павлу Зеленскому, Рустему Мулюкову и иным лицам - ч. 2 ст. 282.1 УК (участие в экстремистском сообществе).

Часть 1 статьи 282.1 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, часть 2 - на срок до шести лет.

В СК установили, что не позднее 2014 года Навальный, являясь учредителем НО "Фонд борьбы с коррупцией", "с целью осуществления экстремисткой деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя в Российской Федерации, подрыва общественной безопасности и государственной целостности Российской Федерации создал экстремистское сообщество и руководил им".

"В указанный период времени к преступной деятельности Навального присоединились Волков и Жданов", - говорится в пресс-релизе.

Для обеспечения работы этого сообщества и для его финансирования, а также для "создания условий для совершения преступлений экстремисткой направленности, вовлечения новых участников организаторами были учреждены 8 некоммерческих организаций – фондов и коммерческие организации, являвшиеся структурными подразделениями сообщества".

"В целях расширения сферы преступной деятельности в 2017 году создано общественное движение "Штабы Навального" для осуществления деятельности сообщества в 37 регионах России. Основным куратором и руководителем "Штабов Навального" являлся Волков, представляющий "Федеральный штаб" в городе Москве. В период с 2014 по 2021 годы в состав сообщества вошли Соболь, Албуров, Шаведдинов, Гимади и иные лица, а также руководители и сотрудники штабов в регионах", - установили в СК.

Сайты ФБК, штабов Навального, канал нa YouTube и аккаунты на сетях были созданы для "пропаганды преступной деятельности", отметили в комитете.

"Противоправная деятельность экстремистского сообщества была направлена на дискредитацию органов государственной власти и проводимой ими политики, дестабилизацию обстановки в регионах, создание протестного настроения у населения и формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, организацию и проведение протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки", - установило следствие.

Ради этого участники и руководители экстремистского сообщества с 2014 по 2021 год систематически проводили в регионах несогласованные акции, на которых звучали призывы "к экстремистской и террористической деятельности, совершались противоправные действия, влекущие нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинялся вред общественному порядку и общественной безопасности".

"Руководителями и участниками экстремистского сообщества были совершены преступления экстремисткой направленности, среди которых: создание Навальным и руководство им совместно с Волковым и Ждановым некоммерческой организацией, выполняющей функции иноагента, - ФБК и призывы граждан к совершению противоправных деяний - к участию в несогласованных митингах 23 и 31 января, а также 21 апреля 2021 г. (ч. 2 ст. 239 УК РФ); размещение Волковым и Ждановым в августе этого года (после принятие судом решения о запрете деятельности ФБК) в сети Интернет видеоролика, в котором призывали неограниченный круг лиц осуществлять финансирование "Команды Навального" путем перечисления денежных средств и криптовалюты (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ); размещение Волковым и иными неустановленными сторонниками Навального в сети Интернет публикаций с призывами к несовершеннолетним об участии 23 января 2021 г. в несогласованных митингах (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ); участник "Штаба Навального" Мулюков в городе Уфе 12 июня 2017 выступил перед гражданами с призывами к совершению насильственного изменения основ конституционного строя путем проведения революции на территории РФ (ч. 1 ст. 280 УК РФ); участник "федерального" "Штаба Навального" в городе Москве Зеленский в октябре 2020 разместил в сети Интернет публикации, в которых побуждал к борьбе против существующей государственной власти с использованием насильственных действий (ч. 1 ст. 280 УК РФ)", - перечислили в СК и отметили, что продолжают расследование "всех фактов преступной деятельности соучастников".

Навальный сейчас отбывает в колонии срок по "делу Ив Роше", по которому ему суд заменил условное наказание реальным по иску ГУФСИН Москвы. Также у него был условный приговор по делу "Кировлеса". В феврале и апреле 2021 года московские суды признали его виновным по уголовному делу о клевете на ветерана и оштрафовали. В мае на него завели уголовное дело об оскорблении судьи.

29 апреля в отношении Навального, Волкова и Жданова, СКР возбудил уголовное дело о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.