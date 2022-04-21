Навальный подал в суд иск в связи с его включением в реестр террористов и экстремистов

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы зарегистрировал административное исковое заявление оппозиционера Алексея Навального к Росфинмониторингу, который в конце января включил его в перечень террористов и экстремистов, следует из данных суда.

Согласно, картотеке, иск к Росфинмониторингу был зарегистрирован в четверг, 21 апреля.

Как пояснила "Интерфаксу" сторона защиты Навального, иск связан с его включением в перечень экстремистов и террористов.

25 января Навальный был внесен Росфинмониторингом в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму и экстремистской деятельности.

Комментарием пресс-службы суда "Интерфакс" пока не располагает.

Кроме Навального в список внесены его ближайшие соратники, которые ранее стали фигурантами дела об экстремизме. В реестр добавлены Любовь Соболь, Вячеслав Гимади, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов.

В январе в список Росфинмониторинга уже были внесены двое других соратников Навального - Леонид Волков и Иван Жданов.

28 сентября минувшего года в СКР сообщили о возбуждении уголовного дела о создании экстремистского сообщества и участии в нем в отношении Навального и его ближайших соратников - Волкова, Жданова, Соболь, Албурова, Шаведдинова и других. В настоящее время все они находятся за рубежом. Навальный находится в заключении в колонии во Владимирской области.