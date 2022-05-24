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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Суд признал законным включение Навального в реестр экстремистов и террористов

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы отказал в удовлетворении иска Алексея Навального к Росфинмониторингу, в котором оппозиционер оспаривал свое включение в перечень террористов и экстремистов.

Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат оппозиционера Вадим Кобзев во вторник.

Навальный был внесен Росфинмониторингом в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму и экстремистской деятельности в январе нынешнего года.

Ранее во вторник Мосгорсуд оставил в силе приговор Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Таким образом, приговор вступил в силу и оппозиционер в ближайшее время будет переведен в колонию строгого режима.

Летом 2021 года Мосгорсуд по иску прокуратуры запретил основанный Навальным "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) как экстремистский.

В сентябре прошлого года в Следственном комитете сообщили о возбуждении в отношении Навального и ряда его сторонников уголовного дела о создании, руководстве и участии в экстремистском сообществе.

Алексей Навальный Москва
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