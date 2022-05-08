Синоптики оценили погодные условия для проведения летной части парада Победы

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Прогнозируемая на 9 мая в Москве высота облаков и активное воздействие на погоду с большой вероятностью позволят провести все части парада Победы в Москве, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Для того, чтобы состоялась летная часть парада нужно чтобы нижняя граница облаков была выше 300 метров, сейчас по расчетам эта граница и будет таковой", - сказал он "Интерфаксу" в воскресенье.

Как добавил Вильфанд, "в результате того, что будут небольшие прояснения и активные воздействия, хочется рассчитывать, что все компоненты парада состоятся".

При этом он уточнил, что "наиболее точный прогноз для принятия решения будет утром 9 мая". "Оценивать обстановку, какие реагенты соответствуют определенному типу облаков, чтобы вызвать максимальные осадки, осуществить обезвоживание до подхода к Москве. Тут решение будет приниматься завтра", - сказал Вильфанд.

Он назвал погоду "в праздник номер один для нашей страны достаточно сложной", связанной с изменением воздушных масс с южных и юго-западных на северные. Кроме того, Москва окажется в ситуации схождения восточной периферии антициклона и западной периферии циклона, что вызовет порывистый ветер и понижение температуры.

"Ветер будет заметный уже сегодня во второй половине дня, ночью и завтра, порывы будут достигать 17-18 метров в секунду. Заметное понижение температуры, по сравнению с сегодняшним днем температура понизится на 7-8 градусов и составит +9...+11 градусов", - сообщил Вильфанд. Кроме того, прогнозируются кратковременные дожди и грозы.

При этом, по его словам, во второй половине понедельника "уже будет больше прояснений, даже солнышко будет выглядывать, но порывистый ветер будет сильный". Изменение погоды можно ждать во второй половине дня вторника, а заметное улучшение прогнозируется со среды.

Как сказал Вильфанд, "начиная с четверга, 12 мая, придет циклон, будет облачно, небольшие осадки, но температура в диапазоне +16...+21, и ночные температуры около десятиградусной отметки, то есть теплая хорошая погода".