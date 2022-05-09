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В Москве 9 мая закроют часть дорог и изменят режим работы общественного транспорта

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Центр Москвы 9 мая закроют для машин, часть станций метро не будет работать на выход, сообщили в столичной мэрии.

"Перекрывать улицы 9 мая начнут с 05:00. Постепенно, по мере прохождения техники и участников акции "Бессмертный полк", некоторые ограничения будут сняты", - говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.

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Так, для машин закроют участки Новинского бульвара, Таганской площади, Маяковского тоннеля, Оружейного переулка, Самотечной эстакады, Садового кольца, проектируемого проезда № 3502.

Нельзя будет проехать по участкам Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, Садовой-Каретной, Садовой-Спасской, Садовой-Черногрязской, Марксистской улиц, улицы Земляной Вал и Волгоградского проспекта.

Также перекроют часть Ленинградского проспекта, Тверскую и Моховую улицы, Петровку и Солянку, участки Кремлевской, Кадашевской и Устьинской набережных.

На Таганской улице, улице Александра Солженицына, в Марксистском переулке, переулке Маяковского, Дегтярном и Никитском переулках организуют двустороннее движение.

Кроме того, до 13:00 на многих улицах в центральной части города будет действовать запрет на парковку.

Изменится режим работы общественного транспорта. Со времени открытия метро до окончания парада только на вход и пересадку будут работать станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая".

На "Библиотеке имени Ленина" будет возможна только пересадка.

В местах проведения массовых мероприятий также возможны ситуативные ограничения, предупреждают в мэрии.

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