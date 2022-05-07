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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:15

Москву украсили ко Дню Победы

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Основным цветом праздничного оформления столицы к 9 мая стал красный - цвет знамени Победы, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в субботу.

"К этой знаменательной дате традиционно украсили город-герой Москву - на улицах установлено в общей сложности около 2,5 тыс. декоративных элементов", - сообщил Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

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По информации заммэра, на въездах в столицу установили тематические конструкции "Город-герой Москва", у станций метро, на вокзалах и вылетных магистралях - флаговые композиции.

"Украсили флагами столичные мосты: Крымский, Новоарбатский, Бородинский, Большой Краснохолмский, мосты через Минскую улицу и Рублевское шоссе, мост Победы на Ленинградском шоссе, Самотечную эстакаду и другие", - подчеркнул Бирюков.

Он добавил, что на площади Мясницкие ворота, Болотной, Калужской и Большой Сухаревской площадях установили стенды с архивными фото военного времени.

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Москва День Победы
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