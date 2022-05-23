В Москве в электронную медкарту ребенка добавили данные о новорожденных

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Москве расширили функционал электронной медицинской карты, теперь в ней доступны сведения о новорожденном ребенке, в том числе выписные эпикризы, сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Эта информация будет доступна родителям и другим врачам, это позволит обеспечить преемственность в наблюдении за здоровьем ребенка и сделать медицинскую помощь более эффективной, считают в мэрии.

Данные о новорожденных будут загружаться в карту после ее заведения. Для этого родителям необходимо получить полис ОМС на ребенка и прикрепить его к детской поликлинике.

Год назад Ракова сообщала, что чиновники оцифровали данные о новорожденных из обменных карт рожениц с 2014 года, и эта информация была добавлена в электронные медкарты. В дальнейшем, по ее словам, подгрузку этих данных собирались сделать автоматической.