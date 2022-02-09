В Москве ввели доступ к электронной медкарте по отпечатку пальца

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Москве у пользователей приложения "ЕМИАС.ИНФО" появилась возможность доступа к своей электронной медкарте по скану отпечатка пальцев Touch ID или по функции распознавания лица Face ID, сообщила заммэра города Анастасия Ракова.

Также в раздел с медкартой можно будет попасть по короткому коду доступа. Чтобы получить эти опции, нужно обновить приложение до последней версии и подключить соответствующие настройки.

"Альтернативные безопасные и удобные способы доступа особенно важны во время подъема заболеваемости COVID-19", - сказала заммэра.

По ее словам, новый способ авторизации гарантирует надежную защиту личных данных граждан благодаря использованию уникального кода-доступа пользователя или биометрии.