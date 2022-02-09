Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:24Заразились
на 08.02В России 13 147 666+165 643В мире 400 700 805+3 028 802

В Москве ввели доступ к электронной медкарте по отпечатку пальца

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Москве у пользователей приложения "ЕМИАС.ИНФО" появилась возможность доступа к своей электронной медкарте по скану отпечатка пальцев Touch ID или по функции распознавания лица Face ID, сообщила заммэра города Анастасия Ракова.

Также в раздел с медкартой можно будет попасть по короткому коду доступа. Чтобы получить эти опции, нужно обновить приложение до последней версии и подключить соответствующие настройки.

"Альтернативные безопасные и удобные способы доступа особенно важны во время подъема заболеваемости COVID-19", - сказала заммэра.

По ее словам, новый способ авторизации гарантирует надежную защиту личных данных граждан благодаря использованию уникального кода-доступа пользователя или биометрии.

Москва Анастасия Ракова ЕМИАС коронавирус

Новости по теме

Новости

В Останкинской телебашне провели эвакуацию

В ДТП на Рублевке пострадал девелопер Алексей Шепель

Марию Алехину арестовали на 15 суток за пропаганду нацистской символики

Пандемия коронавируса

Число госпитализаций с COVID-19 в Москве выросло на 15% за неделю

Четверть месячной нормы осадков выпала за двое суток в Москве

Четверть месячной нормы осадков выпала за двое суток в Москве
Пандемия коронавируса

В Москве разработали два продукта для предотвращения тяжелой формы COVID-19

Москву ждет несколько дней оттепели

Москву ждет несколько дней оттепели
Пандемия коронавируса

Гинцбург заявил, что более 90% больных COVID в Москве заражены "омикроном"

Пандемия коронавируса

Власти Москвы отменили карантин по COVID-19 в школах и детских садах

Власти Москвы отменили карантин по COVID-19 в школах и детских садах
Пандемия коронавируса

Срок лечения пациентов с COVID-19 в Москве с 6 февраля сократят до недели

Срок лечения пациентов с COVID-19 в Москве с 6 февраля сократят до недели
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });