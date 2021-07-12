В Москве опекунам дали доступ к электронным медкартам несовершеннолетних

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Москве опекуны и попечители несовершеннолетних получили доступ к электронной медицинской карте опекаемого, сообщила сайту горадминистрации заммэра Анастасия Ракова. Они также получили право прикрепить ребенка к детской или стоматологической поликлинике.

Чтобы получить доступ к медкарте, нужно внести данные ребенка в личном кабинете опекуна или попечителя на mos.ru.

"Проверка законных прав пройдет в автоматическом режиме, после этого появится возможность подать электронные заявления", - отметила Ракова.