В Москве опекунам дали доступ к электронным медкартам несовершеннолетних
Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Москве опекуны и попечители несовершеннолетних получили доступ к электронной медицинской карте опекаемого, сообщила сайту горадминистрации заммэра Анастасия Ракова. Они также получили право прикрепить ребенка к детской или стоматологической поликлинике.
Чтобы получить доступ к медкарте, нужно внести данные ребенка в личном кабинете опекуна или попечителя на mos.ru.
"Проверка законных прав пройдет в автоматическом режиме, после этого появится возможность подать электронные заявления", - отметила Ракова.