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Москвичи получили доступ к данным о новорожденных в электронной медкарте

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В Москве горожанам стали доступны данные о новорожденных в электронной медицинской карте (ЭМК), сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы оцифровали данные о новорожденных из обменных карт рожениц с 2014 года и подгрузили их в электронные медкарты. Это первые данные о малыше, и они очень важны для определения тактики его ведения в первый год жизни", - цитирует Ракову официальный сайт мэра Москвы.

Она отметила, что за лето планируется сделать автоматическую подгрузку данных о детях из московских роддомов. Родителям этот процесс гарантирует достоверное ведение и хранение медицинской истории.

Кроме того, будет автоматически формироваться график выходов к малышу: маршрутные листы с патронажными посещениями теперь формируются и хранятся в ЕМИАС. Это позволит уйти от бумажного формата и сделать графики более эффективными.

"Мы оцифровали данные последних профилактических осмотров и диспансеризаций детей до 18 лет. Таким образом, история прохождения профилактических медосмотров будет собираться и храниться централизованно, в одном месте", - добавила Ракова.

Она пояснила, что это позволит точнее оценивать динамику показателей здоровья ребенка и выявлять болезни на ранней стадии.

Москва Анастасия Ракова

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