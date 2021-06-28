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Медкарты для школьников будут оформляться в электронном виде

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Школьные медицинские карты будут оформляться в электронном виде в городских поликлиниках с помощью единой цифровой платформы здравоохранения, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Родителям детей, которые в этом году пойдут в первый класс школы или в детский сад, не придется приносить медицинскую карту ребенка по форме 026. То есть это освободит ежегодно около 170 тыс. семей от лишнего сбора справок. Данные о здоровье ребенка уже хранятся в единой цифровой платформе здравоохранения, карта будет формироваться в электронном виде на основе этих данных", - сказала заммэра.

Она добавила, что карта будет динамической, то есть, если в системе появится новая информация о здоровье ребенка, эти данные автоматически появятся и в карте.

Будущим первоклассникам или воспитанникам детского сада необходимо перед началом учебного года пройти необходимые медицинские осмотры, сдать анализы и сделать прививки в соответствии с прививочным календарем. Медкарта для образовательного учреждения будет сформирована в электронном виде.

Кроме того, с 1 сентября личные дела детей, поступающих в школы и детские сады, будут формироваться только в электронном формате. Перевод в электронный вид личных дел остальных обучающихся пройдёт в течение года.

Как подчеркивают в пресс-службе комплекса социального развития Москвы, личные дела будут приведены к единому стандарту. В них будут содержаться данные об обучающемся, родителях (или иных законных представителях), документы, представленные родителями в образовательную организацию при регистрации заявления о зачислении на mos.ru, информация об успеваемости обучающегося. В случае перехода из одного образовательного учреждения в другое, электронное личное дело будет автоматически передано в новую организацию.

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