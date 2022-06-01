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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:01

Московский концерт группы ДДТ перенесен

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Большой концерт группы ДДТ, запланированный в Москве на 10 июня, перенесен, сообщили корреспонденту "Интерфакса" в поддержке одного из билетных операторов.

"О новой дате проинформируем дополнительно", - сказал собеседник агентства.

Комментариями группы и организаторов концерта по ситуации "Интерфакс" пока не располагает.

Вечером 18 мая в Уфе состоялся концерт ДДТ, после которого в отношении лидера группы Юрия Шевчука составили протокол по ч.1. ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Пресс-служба МВД по Башкирии сообщала, что административное дело открыто в связи "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта во время концерта".

Затем дело было передано из суда Уфы в суд Петербурга. 30 мая стало известно, что Дзержинский районный суд Петербурга вернул полиции протокол о публичной дискредитации Вооруженных сил РФ, составленный в отношении Шевчука, для устранения выявленных недостатков.

Москва ДДТ Юрий Шевчук
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