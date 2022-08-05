Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:46

Суд в Уфе отказался вернуть дело Юрия Шевчука в Петербург

Дело музыканта о дискредитации армии будет рассмотрено 16 августа

Суд в Уфе отказался вернуть дело Юрия Шевчука в Петербург
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Советский суд Уфы отклонил ходатайство лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука о рассмотрении его административного дела о дискредитации армии в Петербурге, передает корреспондент "Интерфакса".

"В удовлетворении ходатайства отказать", - сказала судья.

Адвокат Шевчука попросил дать ему время ознакомиться с материалами дела. Судья в связи с этим отложила рассмотрение протокола на 16 августа.

Музыкант просил суд изменить территориальную подсудность дела и передать его в суд по месту его проживания.

На концерте "ДДТ" 18 мая в Уфе Шевчук высказал несколько комментариев, которые полиция сочла "провокационными". После выступления на него составили административный протокол о дискредитации российских военных (по части 1 статьи 20.3.3 КоАП).

Музыкант подал ходатайство о рассмотрении протокола в Петербурге, и дело направили в Дзержинский суд Петербурга.

Этот суд 30 мая вернул протокол уфимской полиции, поскольку в нем "не было описано событие правонарушения" и отсутствовало "указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан".

15 июля в Дзержинский суд поступил новый протокол на Шевчука, составленный полицейскими по той же статье. Суд отметил, что в материалах дела не было, что Шевчук получил этот протокол и что ему разъяснили его права в связи с этим. 18 июля Дзержинский суд передал дело по подведомственности в Уфу, в Советский суд.

Юрий Шевчук Уфа Петербург Дзержинский суд Советский суд ДДТ МВД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Четверо москвичей задержаны по делу о нелегальном обмене валюты

"Роскосмос" не будет предпринимать резких шагов по выходу из проекта МКС до 2024 года

"Роскосмос" не будет предпринимать резких шагов по выходу из проекта МКС до 2024 года

Что произошло за день: четверг, 4 августа

Думе предложили разрешить находиться на СМП не более чем одному иностранному кораблю

Думе предложили разрешить находиться на СМП не более чем одному иностранному кораблю

Два человека пострадали в результате обстрела поселка в Брянской области

Журналист Доброхотов заочно арестован за незаконное пересечение границы

Латвия приостановила соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией

Суд приговорил баскетболистку Грайнер к 9 годам за контрабанду наркотиков

Суд приговорил баскетболистку Грайнер к 9 годам за контрабанду наркотиков

Следствие попросило Лефортовский суд заочно арестовать журналиста Доброхотова

Суд признал Грайнер виновной в хранении и контрабанде наркотиков

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });