Суд в Уфе отказался вернуть дело Юрия Шевчука в Петербург

Дело музыканта о дискредитации армии будет рассмотрено 16 августа

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Советский суд Уфы отклонил ходатайство лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука о рассмотрении его административного дела о дискредитации армии в Петербурге, передает корреспондент "Интерфакса".

"В удовлетворении ходатайства отказать", - сказала судья.

Адвокат Шевчука попросил дать ему время ознакомиться с материалами дела. Судья в связи с этим отложила рассмотрение протокола на 16 августа.

Музыкант просил суд изменить территориальную подсудность дела и передать его в суд по месту его проживания.

На концерте "ДДТ" 18 мая в Уфе Шевчук высказал несколько комментариев, которые полиция сочла "провокационными". После выступления на него составили административный протокол о дискредитации российских военных (по части 1 статьи 20.3.3 КоАП).

Музыкант подал ходатайство о рассмотрении протокола в Петербурге, и дело направили в Дзержинский суд Петербурга.

Этот суд 30 мая вернул протокол уфимской полиции, поскольку в нем "не было описано событие правонарушения" и отсутствовало "указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан".

15 июля в Дзержинский суд поступил новый протокол на Шевчука, составленный полицейскими по той же статье. Суд отметил, что в материалах дела не было, что Шевчук получил этот протокол и что ему разъяснили его права в связи с этим. 18 июля Дзержинский суд передал дело по подведомственности в Уфу, в Советский суд.