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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Короткое замыкание могло стать причиной пожара в "Сетунь-плазе"

С седьмого этажа с помощью подъемников сняли двух человек, сообщил источник

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Основной версией причины возгорания в московском бизнес-центре "Сетунь плаза" считается короткое замыкание, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Рассматриваются различные версии пожара. Среди основных - короткое замыкание под вентфасадом входной группы", - сказал он.

"По предварительным данным с седьмого этажа с помощью подъемников спасены два человека", - сказал также источник "Интерфакса".

В пресс-службе МЧС сообщили, что пока, по предварительным данным, из горящего здания спасли 120 человек. Поиски продолжаются.

Площадь возгорания в здании выросла до 1000 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС. Пожар тушат 180 человек и 41 единица техники. На место прибыл глава МЧС Александр Куренков.

Из-за пожара на улице Горбунова перекрыто движение, сообщил Департамент транспорта. Автомобилистов призвали выбирать пути объезда.

Пожару присвоен пятый, самый высокий ранг сложности.

Ранее сообщалось, что пожар в десятиэтажном здании начался снаружи, у входа, там загорелась облицовка. Затем огонь быстро распространился по нижним этажам из-за высокой доли синтетических материалов в отделке, говорил источник "Интерфакса". По его словам, облицовка и утеплитель здания сделаны из устаревших материалов с низкой степенью огнеупорности, а при горении они могут выделять едкий дым. Над горящими этажами в здании могли застрять 15 человек - столько сотрудников бизнес-центра не смогли найти после эвакуации.

Огонь быстро распространяется по зданию из-за высокой доли синтетических материалов в отделке.

Мэр города Сергей Собянин сообщил в Telegram, что дал все необходимые поручения для эвакуации людей и тушения пожара.

Москва МЧС Сетунь-плаза Сергей Собянин Александр Куренков
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