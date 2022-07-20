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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:16

В Москве останавливали участок салатовой ветки метро из-за пассажира на путях

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В московском метро было прервано движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии от станции "Дубровка" до "Марьиной рощи", сообщил городской Департамент транспорта.

В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Это произошло из-за падения человека на пути, говорится в сообщении. О его состоянии ничего не говорится.

Первое сообщение об инциденте появилось в телеграм-канале департамента в 8:07. В 8:24 чиновники сообщили, что движение по линии восстановлено и начинает входить в график.

Москва Московский метрополитен Дептранс Дубровка Марьина роща
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