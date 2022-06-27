"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве третий день подряд

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Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Теплый циклон продолжит господствовать в столичном регионе, температура воздуха в понедельник будет выше климатической нормы на 6-7 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозу синоптиков, в Москве ожидается до 31-33 градусов. В городе третий день подряд объявляется предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности.

Предупреждение об аномальной жаре действует в понедельник с 12:00 до 21:00.

Как сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро, максимальная температура воздуха на главной метеостанции (ВДНХ) в воскресенье достигала 30,3 градуса, а в центре города (Балчуг) - превышала 31 градус. Этот день стал самым теплым с начала лета в столице.

"В понедельник жара в Москве будет близка к рекорду прошлого года: 27 июня (2021 года - ИФ) на ВДНХ была зафиксирована температура 33,6 градуса", - пояснили в метеобюро.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее предупредил о том, что в Москве сохраняется высокий уровень ультрафиолетового излучения. Синоптик рекомендовал москвичам не находиться на открытом солнце в дневные часы и носить одежду с длинными рукавами.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в субботу, что из-за жаркой погоды в городе открылись более 160 "комнат прохлады" с кондиционерами и питьевой водой.

Заместитель мэра столицы Петр Бирюков ранее заявил, что из-за сильной жары городские службы работают в усиленном режиме.

Коммунальщики чаще поливают дорожное полотно и проводят аэрацию воздуха. На московских водоемах усилены меры безопасности.