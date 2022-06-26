Жара в Москве превысила 30 градусов

В Москве Фото: Максим Чурусов/ТАСС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Аномально жаркая погода с температурой на 5-6 градусов выше климатической нормы сохраняется в Москве и Подмосковье, к 15:00 воскресенья воздух на главной метеостанции (ВДНХ) раскалился до 30 градусов, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

"В центре Москвы, в районе Балчуга зафиксировано 30,8 градуса. Сегодня самый жаркий день нынешнего лета в Московском регионе", - сказал представитель метеобюро.

По информации синоптиков, температура воздуха превысила отметку 30 градусов в подмосковных Дмитрове, Павловском Посаде, Егорьевске и других городах. Максимальная жара отмечена в Немчиновке - 31,3 градуса.

Там добавили, что рекорд дня для Москвы, установленный 26 июня 2010 года (33,6), останется непревзойденным. Температурный рекорд для 27 июня принадлежит 2021 году и составляет 33,6 градуса.

Из-за сильной жары в столице второй день подряд действует "оранжевый" уровень погодной опасности. Период предупреждения - с 12:00 до 21:00. По информации Гидрометцентра России, пик зноя в городе придется на понедельник, ожидается прогрев воздуха до 33 градусов. Третий день подряд, с 12:00 до 21:00 в регионе будет действовать "оранжевый" уровень погодной опасности.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее предупредил о том, что в столице в жару будет высокий уровень ультрафиолетового излучения. Синоптик рекомендовал москвичам не находиться на открытом солнце в дневные часы и носить одежду с длинными рукавами.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил накануне, что из-за жаркой погоды в городе открылись более 160 "комнат прохлады" с кондиционерами и питьевой водой.

Заместитель мэра столицы Петр Бирюков ранее заявил, что из-за сильной жары городские службы работают в усиленном режиме. Коммунальщики чаще поливают дорожное полотно и проводят аэрацию воздуха. На московских водоемах усилены меры безопасности.