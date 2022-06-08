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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:01

Мосгордума предложила назвать "Площадью ЛНР" территорию у посольства Германии

Мосгордума предложила назвать "Площадью ЛНР" территорию у посольства Германии
Посольство Германии в Москве
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Депутаты столичного парламента выступили с инициативой о присвоении площади у посольства Германии наименования "Площади Луганской Народной Республики", сообщается в телеграм-канале Мосгордумы.

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"Депутаты Мосгордумы поддержали позицию москвичей о наименовании территории у посольства США в России "Площадью Донецкой Народной Республики" и предложили назвать "Площадью Луганской Народной Республики" территорию у посольства Федеративной Республики Германия", - говорится в сообщении.

Ранее депутаты Мосгордумы выступили с инициативой о переименовании площади рядом с посольством США. Они предложили назвать территорию "площадью защитников Донбасса".

По итогам голосования на платформе "Активный гражданин" наибольшее число голосов набрало название "Площадь Донецкой Народной Республики".

Мосгордума
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