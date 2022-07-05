Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:09

Территория около британского посольства в Москве переименована в "Площадь ЛНР"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о переименовании безымянной территории около посольства Великобритании в площадь Луганской народной республики, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

"Безымянной территории, расположенной в районе Арбат вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат - вблизи здания посольства Великобритании, присвоено наименование "Площадь Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.

Накануне, 4 июля, в столичной мэрии заявили, что москвичи в ходе голосования в проекте "Активный гражданин" решили назвать в честь ЛНР площадь у посольства Британии в Москве.

"Горожане решили назвать в честь Луганской Народной Республики территорию вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат. Голосование прошло в проекте "Активный гражданин". В нем приняли участие 109 603 человека. Выбранный большинством вариант набрал 56,85 процента голосов", - говорилось в сообщении на сайте столичной мэрии.

Другими вариантами в голосовании были территория вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком (его выбрали 10,64% проголосовавших), территория вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка (13,78%). С улицы Пилюгина осуществляется вход в здание консульско-правового департамента посольства ФРГ. Вдоль Большого Ржевского переулка находится озелененная территория между посольствами Литвы и Бельгии.

В конце июня сообщалось, что безымянную площадь в Москве возле посольства США в РФ назвали "Площадью Донецкой Народной Республики".

С инициативой о наименовании площади 18 мая выступили депутаты Мосгордумы. Они предложили назвать территорию рядом с посольством США "Площадью защитников Донбасса". В ходе голосования на платформе "Активный гражданин" победу одержал вариант названия "Площадь Донецкой Народной Республики".

8 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что приветствует выбор названия территории около посольства США в Москве в честь Донецкой народной республики и считает, что в столице необходимо выбрать место и в честь Луганской народной республики.

В тот же день депутаты Мосгордумы выступили с инициативой о присвоении площади у посольства Германии наименования "Площади Луганской народной республики".

Москва Сергей Собянин ЛНР Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Оранжевый" уровень опасности объявили в Москве третий день подряд

Москвичи выступили за то, чтобы назвать в честь ЛНР территорию у посольства Британии

Пять человек пострадали из-за провала дорожного полотна на юго-западе Москвы

"Оранжевый" уровень опасности опять объявлен в Москве из-за жары

"Оранжевый" уровень опасности опять объявлен в Москве из-за жары

Одна из башен ЖК Capital Towers загорелась в Москва-Сити

Суд в Москве арестовал адвоката журналиста Сафронова по делу о фейках про армию

Крупный пожар в ангарах на юге Москвы потушен

Крупный пожар в ангарах на юге Москвы потушен

На юге Москвы загорелись ангары на площади более двух тысяч квадратных метров

Оппозиционеру Яшину вменяют статью о неповиновении полицейскому

Оппозиционер Илья Яшин задержан в Москве

Оппозиционер Илья Яшин задержан в Москве
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });