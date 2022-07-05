Территория около британского посольства в Москве переименована в "Площадь ЛНР"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о переименовании безымянной территории около посольства Великобритании в площадь Луганской народной республики, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

"Безымянной территории, расположенной в районе Арбат вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат - вблизи здания посольства Великобритании, присвоено наименование "Площадь Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.

Накануне, 4 июля, в столичной мэрии заявили, что москвичи в ходе голосования в проекте "Активный гражданин" решили назвать в честь ЛНР площадь у посольства Британии в Москве.

"Горожане решили назвать в честь Луганской Народной Республики территорию вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат. Голосование прошло в проекте "Активный гражданин". В нем приняли участие 109 603 человека. Выбранный большинством вариант набрал 56,85 процента голосов", - говорилось в сообщении на сайте столичной мэрии.

Другими вариантами в голосовании были территория вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком (его выбрали 10,64% проголосовавших), территория вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка (13,78%). С улицы Пилюгина осуществляется вход в здание консульско-правового департамента посольства ФРГ. Вдоль Большого Ржевского переулка находится озелененная территория между посольствами Литвы и Бельгии.

В конце июня сообщалось, что безымянную площадь в Москве возле посольства США в РФ назвали "Площадью Донецкой Народной Республики".

С инициативой о наименовании площади 18 мая выступили депутаты Мосгордумы. Они предложили назвать территорию рядом с посольством США "Площадью защитников Донбасса". В ходе голосования на платформе "Активный гражданин" победу одержал вариант названия "Площадь Донецкой Народной Республики".

8 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что приветствует выбор названия территории около посольства США в Москве в честь Донецкой народной республики и считает, что в столице необходимо выбрать место и в честь Луганской народной республики.

В тот же день депутаты Мосгордумы выступили с инициативой о присвоении площади у посольства Германии наименования "Площади Луганской народной республики".