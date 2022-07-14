В московском метро поезда месяц не будут ходить от "Савеловской" до "Петровского парка"

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В московском метро с 23 июля по 22 августа не будут ходить поезда от станции "Савеловская" до "Петровского парка", предупредил городской Департамент транспорта.

Остановить движение необходимо, чтобы присоединить строящийся участок БКЛ от "Электрозаводской" до "Савеловской" к действующей линии.

В период ограничений пассажиры могут использовать станцию "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской линии, Кольцевую линию или электробус т42.