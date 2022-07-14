Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:18

В московском метро поезда месяц не будут ходить от "Савеловской" до "Петровского парка"

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В московском метро с 23 июля по 22 августа не будут ходить поезда от станции "Савеловская" до "Петровского парка", предупредил городской Департамент транспорта.

Остановить движение необходимо, чтобы присоединить строящийся участок БКЛ от "Электрозаводской" до "Савеловской" к действующей линии.

В период ограничений пассажиры могут использовать станцию "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской линии, Кольцевую линию или электробус т42.

Московский метрополитен Москва БКЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд в Москве арестовал гражданина РФ по делу о госизмене

Третьяковка ввела недельный "проездной" для постоянных экспозиций

Москвичам пообещали недельную передышку от жары

В Москве освободилось 12% торговых площадей после ухода зарубежных брендов

В Москве освободилось 12% торговых площадей после ухода зарубежных брендов

Задымление произошло на станции "Киевская" московского метро

"Оранжевый" уровень погодной опасности вновь объявлен в Москве

МЧС предупредило москвичей о грозе в понедельник

Число погибших во время грозы в Москве увеличилось до двух

Число погибших во время грозы в Москве увеличилось до двух

Более четверти месячной нормы осадков выпало в Москве за несколько часов

Более четверти месячной нормы осадков выпало в Москве за несколько часов

Один человек погиб из-за непогоды в Москве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });