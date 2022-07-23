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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:35

Участок Большой кольцевой линии метро Москвы перекроют с субботы

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Примерно на месяц закроют участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы между станциями "Савеловская" и "Петровский парк", ограничение начнет действовать с субботы, 23 июля, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Уже завтра закроется участок БКЛ от "Савеловской" до "Петровского парка". Движения не будет по 22 августа", - говорится в сообщении.

Новый участок во время его закрытия будут интегрировать в действующую систему метро.

Вдоль закрытого участка ездит электробус т42, во время ограничений он будет ходить чаще.

Большая кольцевая линии
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