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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:39

Движение на Некрасовской линии метро в Москве входит в график

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Устранен сбой на "розовой" ветке московского метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта во вторник.

"Движение на Некрасовской линии (15) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что движение от "Улицы Дмитриевского" до "Нижегородской" из-за человека на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Данных о состоянии пассажира, оказавшегося на рельсах, не поступало.

Москва метро
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