Поезда Филевской линии метро ходили с увеличенными интервалами
Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Москве в утренний час пик были временно увеличены интервалы между поездами Филевской линии метро, сообщил в 8:45 городской Департамент транспорта.
Это было сделано для проверки состава.
В 8:58 Дептранс сообщил, что движение на линии вернулось в график.
Вечером в четверг из-за ливней в городе произошел сбой на Замоскворецкой линии метро. На участке "Автозаводская" - "Орехово" прерывали движение из-за опасно наклонившихся над путями деревьев.