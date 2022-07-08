Поезда Филевской линии метро ходили с увеличенными интервалами

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Москве в утренний час пик были временно увеличены интервалы между поездами Филевской линии метро, сообщил в 8:45 городской Департамент транспорта.

Это было сделано для проверки состава.

В 8:58 Дептранс сообщил, что движение на линии вернулось в график.

Вечером в четверг из-за ливней в городе произошел сбой на Замоскворецкой линии метро. На участке "Автозаводская" - "Орехово" прерывали движение из-за опасно наклонившихся над путями деревьев.