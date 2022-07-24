Град с грозой ожидаются в Москве 25 июля

Воздух в столице прогреется до 27 градусов

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В понедельник в столичном регионе ожидаются град и гроза, воздух прогреется до 27 градусов по Цельсию, сообщает Гидрометцентр России.

"25...27 градусов. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, местами сильный. Местами гроза, град", - говорится в сообщении.

Порывы ветра будут местами достигать 15 м/c, следует из прогноза. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.

В прошедшие выходные западный антициклон принес в Москву солнечную и жаркую погоду. Это была четвертая с начала лета волна аномального зноя в столичном регионе, на фоне которой в городе вновь объявляли "оранжевый" (предпоследний) уровень погодной опасности. Из-за жаркой погоды коммунальные службы столицы чаще поливали дороги и проводили аэрацию, а на некоторых станциях метро была организована раздача питьевой воды.