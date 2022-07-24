Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:46

Град с грозой ожидаются в Москве 25 июля

Воздух в столице прогреется до 27 градусов

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В понедельник в столичном регионе ожидаются град и гроза, воздух прогреется до 27 градусов по Цельсию, сообщает Гидрометцентр России.

В миреПонедельник стал самым жарким днем лета в МосквеПонедельник стал самым жарким днем лета в МосквеЧитать подробнее

"25...27 градусов. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, местами сильный. Местами гроза, град", - говорится в сообщении.

Порывы ветра будут местами достигать 15 м/c, следует из прогноза. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.

В прошедшие выходные западный антициклон принес в Москву солнечную и жаркую погоду. Это была четвертая с начала лета волна аномального зноя в столичном регионе, на фоне которой в городе вновь объявляли "оранжевый" (предпоследний) уровень погодной опасности. Из-за жаркой погоды коммунальные службы столицы чаще поливали дороги и проводили аэрацию, а на некоторых станциях метро была организована раздача питьевой воды.

Москва Гидрометцентр
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве объявлен "оранжевый" уровень опасности из-за жары

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве в субботу

Лефортовский суд попросили изъять у экс-инспектора ГАИ деньги и дома на 200 млн рублей

Упавший на рельсы в московском метро пассажир погиб

Синоптики ожидают в Москве в среду грозы и сильный ветер

Суд в Москве арестовал гражданина РФ по делу о госизмене

Третьяковка ввела недельный "проездной" для постоянных экспозиций

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });