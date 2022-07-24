В Москве объявлен "оранжевый" уровень опасности из-за жары

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Западный антициклон обеспечивает солнечную и жаркую погоду в Москве, это четвертая с начала лета волна аномального зноя в столичном регионе. По сообщению Гидрометцентра России, в городе вновь объявлен предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности.

"Местами в Москве ожидается сильная жара 30...32°С", - говорится в предупреждении, которое действует с 12:00 до 18:00 воскресенья.

В метеобюро столицы "Интерфаксу" сообщили, что максимальная температура воздуха на опорной метеостанции (ВДНХ) в субботу достигала 28,2 градуса.

"Более интенсивному прогреву воздуха помешала облачность над столицей", - пояснил собеседник агентства.

По информации синоптиков, ждать температурного рекорда в воскресенье не стоит.

"Максимум для 24 июля в Москве был установлен в 2010 году - 36,7 градуса", - уточнили в метеобюро.

Накануне в мэрии столицы сообщили, что из-за жаркой погоды коммунальные службы чаще поливают дороги и проводят аэрацию.

Там добавили, что июль в Москве пока на 2,5 градуса теплее климатической нормы.

Первая волна аномальной жары в столице отмечалась с 25 по 27 июня, вторая - с 3 по 7 июля. В городе действовал "оранжевый" уровень погодной опасности.

Третья волна аномального зноя в Москве была короткой и длилась сутки, но 11 июля стало самым теплым днем лета и всего 2022 года: на метеостанции в районе ВДНХ было зафиксировано 32,8 градуса.