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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве в субботу

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России повысил в субботу, 23 июля, уровень погодной опасности в Москве до предпоследнего, "оранжевого" уровня.

"Местами в Москве ожидается сильная жара 30...32°С", - говорится в предупреждении метеослужбы, которое действует с 12:00 до 18:00.

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В метеобюро Москвы "Интерфаксу" сообщили, что жара в субботу будет далека от рекорда 23 июля 2010 года.

"В этот день в городе было зафиксировано 36,3 градуса. Этот рекорд останется непревзойденным", - рассказал представитель метеобюро.

Первая волна аномальной жары в столице отмечалась с 25 по 27 июня, вторая - с 3 по 7 июля. В городе действовал "оранжевый" уровень опасности.

Самым теплым днем лета и всего 2022 года в Москве остается 11 июля. В этот день была зафиксировано 32,8 градуса, и вновь действовал предпоследний уровень погодной опасности.

Гидрометцентр Москва
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