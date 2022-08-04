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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

В Третьяковке снова провели эвакуацию

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Третьяковской галерее из-за анонимной угрозы о минировании в третий раз за последние дни объявили эвакуацию.

Прекращена работа главного здания музея и Инженерного корпуса в Лаврушинском переулке, а также Новой Третьяковки на Крымском валу, уточняет сайт галереи.

Узнать о возобновлении работы музея можно будет также на его сайте.

Посетители, которые не успели посмотреть все, что хотели из-за эвакуации, или купили билет на время, пока галерея закрыта, смогут еще раз сходить в Третьяковку по купленному билету в любое время до 14 августа.

Эвакуация из зданий Третьяковки проводилась 30 июля и 2 августа. Проверка занимала несколько часов. Бомб в музее не нашли.

Москва Третьяковская галерея Крымский вал
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