В Третьяковке снова провели эвакуацию

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Третьяковской галерее из-за анонимной угрозы о минировании в третий раз за последние дни объявили эвакуацию.

Прекращена работа главного здания музея и Инженерного корпуса в Лаврушинском переулке, а также Новой Третьяковки на Крымском валу, уточняет сайт галереи.

Узнать о возобновлении работы музея можно будет также на его сайте.

Посетители, которые не успели посмотреть все, что хотели из-за эвакуации, или купили билет на время, пока галерея закрыта, смогут еще раз сходить в Третьяковку по купленному билету в любое время до 14 августа.

Эвакуация из зданий Третьяковки проводилась 30 июля и 2 августа. Проверка занимала несколько часов. Бомб в музее не нашли.