Третьяковская галерея возобновила работу всех зданий после анонимной угрозы

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Главное здание Государственной Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и Инженерный корпус возобновили свою работу после анонимной угрозы.

Здание Новой Третьяковки на Крымском Валу также доступно для посещения.

Ранее сообщалось, что Третьяковская галерея прекратила работу главного здания, Инженерного корпуса в Лаврушинском переулке и Новой Третьяковки на Крымском валу из-за анонимной угрозы. Посетители были эвакуированы.