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Депздрав Москвы прокомментировал публикации о сроках годности вакцин от коронавируса

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Вакцины от коронавируса с более ранним сроком годности применяются в поликлиниках Москвы в приоритетном порядке, сообщили "Интерфаксу" в департаменте здравоохранения Москвы.

"Согласно письму министерства здравоохранения РФ от 31.05.2022 25-0/И/2-8798, сроки годности вакцины против коронавирусной инфекции были продлены в зависимости от производителя, формы и серийного номера. Кроме того, в документе говорится, что вакцину против коронавируса с более ранним истечением срока годности необходимо применять в приоритетном порядке", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в июле 2022 года в медицинские организации города, подведомственные департаменту, была осуществлена поставка новых вакцин "Спутник V" с продленным сроком годности до ноября 2022 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что в одной из московских поликлиник пациенту поставили прививку от коронавируса просроченной вакциной, предварительно его уведомив об этом. Также, согласно публикации, медики сообщили пациенту, что другой вакцины нет.

Хроника 09 января 2020 года – 09 августа 2022 годаПандемия коронавируса
Москва Депздрав Минздрав
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