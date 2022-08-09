Депздрав Москвы прокомментировал публикации о сроках годности вакцин от коронавируса

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Вакцины от коронавируса с более ранним сроком годности применяются в поликлиниках Москвы в приоритетном порядке, сообщили "Интерфаксу" в департаменте здравоохранения Москвы.

"Согласно письму министерства здравоохранения РФ от 31.05.2022 25-0/И/2-8798, сроки годности вакцины против коронавирусной инфекции были продлены в зависимости от производителя, формы и серийного номера. Кроме того, в документе говорится, что вакцину против коронавируса с более ранним истечением срока годности необходимо применять в приоритетном порядке", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в июле 2022 года в медицинские организации города, подведомственные департаменту, была осуществлена поставка новых вакцин "Спутник V" с продленным сроком годности до ноября 2022 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что в одной из московских поликлиник пациенту поставили прививку от коронавируса просроченной вакциной, предварительно его уведомив об этом. Также, согласно публикации, медики сообщили пациенту, что другой вакцины нет.