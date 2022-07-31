"Исчезновение" из ГРЛС удостоверения "ЭпиВакКороны" объяснили техническими работами

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Пропажа информации о выдаче регистрационного удостоверения вакцине против коронавируса "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора из госреестра временна и связана с техническими работами по унификации срока годности вакцины, производимой на разных площадках, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в "Векторе".

"Так называемое "исчезновение" с сайта ГРЛС (Государственный реестр лекарственных препаратов - ИФ) связано с техническими работами по внесению изменений в регистрационное досье на вакцину "ЭпиВакКорона". Изменения были утверждены Минздравом России 25.07.2022 и касались унификации срока годности вакцины, производимой на различных площадках", - сообщили в научном центре.

Уточняется, что по завершении процедуры актуализации данных удостоверение "ЭпиВакКороны" вновь будет отображаться на сайте ГРЛС.

В Минздраве РФ "Интерфаксу" подтвердили технические причины отсутствия препарата в госреестре.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация об исчезновении из Государственного реестра лекарственных препаратов регистрационного удостоверения вакцины "ЭпиВакКорона".

В настоящий момент в госреестре лекарственных средств можно найти лишь удостоверение вакцины "ЭпиВакКорона-Н", получившей торговое наименование "Аврора-Ков" (обновленная версия "ЭпиВакКороны").

Регистрационное удостоверение необходимо для ввода лекарственного препарата для применения в РФ. Для регистрации проводится государственная экспертиза качества и экспертиза отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарственного препарата.

Вакцина "ЭпиВакКорона" была зарегистрирована в октябре 2020 года, и с прошлого года используется для массовой вакцинации населения от COVID-19. Препарат производится на трех площадках: на базе научного центра "Вектор" Роспотребнадзора, АО "Вектор-БиАльгам" и ООО "Герофарм". Вакцина двухкомпонентная, вводится с интервалом в три недели.