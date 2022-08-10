Подрядчик отправлен под домашний арест по делу о гибели рабочих в коллекторе в Москве

Оперативные службы на месте инцидента Фото: АГН "Москва"

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Кузьминский суд Москвы отправил под домашний арест Виктора Липатова - генерального директора компании, сотрудники которой погибли при очищении канализационного коллектора на юго-востоке города, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Постановлением суда в отношении Липатова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 7 октября 2022 года", - сообщили агентству в суде в среду.

Таким образом суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства о заключении Липатова в СИЗО.

Липатову предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть трех лиц (часть 3 статьи 216 УК РФ).

7 августа рабочие занимались очищением канализации на улице Краснодарской на юго-востоке Москвы, когда в коллекторе начала подниматься вода. Трое человек не смогли выбраться на поверхность, позднее их тела нашли спасатели.

Ход расследования контролируется прокуратурой Москвы.

Как ранее сообщалось, по данным комплекса городского хозяйства Москвы, ремонтные работы по договору проводили специалисты частной подрядной организации ООО "АкваТрейд".