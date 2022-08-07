Спасатели извлекли из коллектора на юго-востоке Москвы тела троих рабочих

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Трое рабочих погибли в канализационном коллекторе на юго-востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

"К сожалению, трое рабочих погибли, их тела извлечены на поверхность спасателями", - говорится в сообщении, распространенном в воскресенье.

Ранее сообщалось, что во время проведения работ по ремонту канализации в коллектор провалились 12 рабочих.