Росреестр отметил сокращение сделок на вторичном рынке Москвы на 18%

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных договоров купли-продажи на вторичном рынке Москвы снизилось на 18% за первые семь месяцев 2022 года по сравнению с таким же периодом 2021 года, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

По сравнению с январем-июлем 2020 года объемы регистраций переходов прав выросли на 20%", - сказал руководитель ведомства Игорь Майданов.

В июле 2022 года зарегистрировано 8 344 договоров купли-продажи (мены) жилья. За месяц показатель вырос незначительно - на 0,38%.

"Второй месяц лета отражает равномерный спрос на вторичном рынке жилья в Москве, разница с июнем - 32 перехода прав. Пока эффект от очередного снижения ключевой ставки в конце июля до 8% не успел отразиться на числе сделок при продаже квартир от собственников. И, в отличие от быстрой реакции вторичного рынка в пандемийном 2020 году, в нынешней ситуации динамика продаж квартир несоизмерима с первичным рынком, где число сделок уверенно растет", - добавил Майданов.

Всего с января по июль Росреестр на вторичном рынке жилья в Москве зарегистрировал 76,2 тысячи переходов прав. Этот показатель на 18,3% ниже рекордного 2021 года, когда число следок составило 93,2 тысячи.