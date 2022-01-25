Росреестр в 2021 г. оформил в Москве рекордное число сделок с жильем

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Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В 2021 году в Москве оформили свыше 170 тыс. договоров купли-продажи на вторичном рынке жилья, сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра.

Как заявил во вторник руководитель управления Игорь Майданов, это "небывалый объем переходов прав на вторичном рынке Москвы". "Ранее максимальный показатель мы фиксировали в 2020 году - 148 тыс." - добавил Майданов.

Он уточнил, что был установлен новый месячный рекорд - в декабре было более 20 тыс. регистраций. По словам Майданова, декабрь показал высокую активность и вывел год в лидеры.

"В годовом выражении число зарегистрированных переходов прав на квартиры в Москве выросло на 15% по отношению к 2020 году, а если сравнивать показатель с 2019 годом, то значение увеличилось на 17,4%", - отметил Майданов.

По словам главы Росреестра Олега Скуфинского, повышение качества услуг по кадастровому учету и регистрации прав - отдельное направление деятельности. Среди планов Росреестра на 2022 год Скуфинский отмечал ранее создание "Роскадастра", сокращение сроков предоставления земельных участков гражданам и уменьшение количества зон с особыми условиями использования территории.