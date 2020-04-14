На рынке московской "вторички" в марте зафиксировали рекордный показатель по сделкам

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Столичный Росреестр зарегистрировал почти 15 тыс. переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья в марте, сообщили в пресс-службе ведомства во вторник.

"Управлением Росреестра по Москве в марте 2020 года зарегистрирован 14 801 переход прав на основании договоров купли-продажи жилья - в 1,3 раза больше (+31%), чем в предыдущем месяце, когда было оформлено 11 320 переходов прав. В годовом выражении данный показатель вырос на 13%", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, показатель марта стал максимальным с начала года.

"Причиной этого, по мнению многих экспертов, является стремление покупателей выгодно приобрести недвижимость на фоне валютных колебаний. Однако, если обратиться к мартовской статистике последних четырех лет, то называть это резким ростом активности покупателей нельзя: мы видим, что показатели марта стабильно растут в годовом выражении на 13-14%", - пояснил Майданов.

Всего по итогам I квартала 2020 года в Москве на вторичном рынке недвижимости зарегистрировано 34 тыс. сделок, что лишь на 3% ниже аналогичного периода прошлого года (35,2 тыс.).