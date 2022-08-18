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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:46

В Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов пожаров

В Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов пожаров
Фото: HunterAMG/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Задымление в нескольких районах Москвы связано с природными пожарами в Рязанской области, масштабы которых местные природоохранные органы скрывали, сообщила в четверг пресс-служба Рослесхоза.

"Задымление в разных районах Москвы связано с ликвидацией пожаров в Рязанской области (...) Органы лесного хозяйства Рязанской области и природных территорий упустили ситуацию с лесными пожарами и скрывали реальные площади, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы. В настоящее время группировка сил и средств по ликвидации возгораний усилена бойцами и спецтехникой Авиалесоохраны, МЧС России", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Москвичи второе утро подряд жалуются на запах гари, он распространился уже по всем районам столицы. Столичный Роспотребнадзор усилил контроль за состоянием атмосферного воздуха в городе.

Московская группа специалистов дополнительно направлена для тушения природного пожара в Рязанской области.

Рослесхоз Рязанская область
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