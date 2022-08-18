Власти Подмосковья пока не видят угрозы распространения лесных пожаров

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Угрозы серьезных возгораний в лесах Подмосковья пока нет, но все ответственные службы переведены в состояние повышенной готовности, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы видим, какая погода. Понимаем, что следующую неделю будет за 30 (градусов тепла - ИФ), и все службы находятся в состоянии повышенной готовности", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Он отметил, что власти внимательно следят за ситуацией.

"Все помнят 2010 год, хотя это было 12 лет назад. Именно поэтому усилено дежурство, поэтому с воздуха идет наблюдение по очагам, ну и группировка, соответственно, вся мобилизована. Мы сегодня угроз не видим, но еще раз - погода есть погода. Присвоен пятый уровень (пожарной - ИФ) опасности в связи с таким теплым летом. Мы должны быть начеку. Мы понимаем ответственность, профессионалы несут службу", - добавил губернатор.

Ранее спасатели предупредили жителей Подмосковья о высокой пожароопасности в регионе с пятницы по понедельник. "В период с 19 по 22 августа местами по Московской области ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс)", - говорилось в сообщении пресс-службы подмосковного главка МЧС.

Спасатели рекомендуют жителям региона не разводить костры в лесу и на торфяниках и не сжигать мусор на природе.

Власти региона решили ввести ограничения на посещение лесов с 19 по 28 августа в связи с установлением высокого класса пожарной опасности.

Из-за лесных пожаров в Рязанской области Москву и Подмосковье 17 августа окутал смог, жители жалуются на запах гари. Роспотребнадзор рекомендовал москвичам использовать медицинские маски во время пребывания на открытом воздухе.

Как сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области со ссылкой на главу ведомства Тихона Фирсова, запах гари из-за пожаров в Рязанской области может ощущаться на юге Подмосковья еще несколько дней, поскольку установились аномальная для августа жара и безветрие. По его словам, угрозы того, что пожар перекинется в Подмосковье, нет.