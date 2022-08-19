В мэрии заявили, что москвичи больше не жалуются на смог и запах гари

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Усиленный мониторинг состояния воздуха ведется в московском регионе, сообщений о запахе гари от жителей не поступало, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в пятницу.

"По данным "Мосэкомониторинга", по состоянию на 15:00 концентрации взвешенных частиц не превышают допустимых значений и фиксируются на низком уровне, сообщений от жителей о смоге и запахе гари в столице не поступало", - говорится в сообщении.

В минувшую среду от жителей запада, юго-запада и юга Москвы стали поступать жалобы на запах гари. В четверг сообщалось о запахе гари и смоге в других районах города.

По сообщению МЧС, его причиной стали лесные пожары в Рязанской области.

Столичный Роспотребнадзор на фоне сообщений о запахе гари усилил контроль за состоянием атмосферного воздуха. По итогам исследований превышения вредных веществ в воздухе не было выявлено. Федеральное ведомство рекомендовало жителям задымленных городов и населенных пунктов носить маски.

Мэр Москвы Собянин сообщил, что из столицы в Рязанскую и Владимирскую области для оказания содействия в локализации возгораний направлены пожарные и техника.