Московские власти предупредили о возможном возвращении запаха гари в столицу

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Погодные условия и направление ветра в пятницу и субботу могут способствовать переносу в Москву воздушных масс из районов пожаров в Рязанской и Владимирской областях. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Уже сегодня, 19 августа, и завтра, 20 августа, в течение дня в отдельных районах города временами может ощущаться запах гари", - сказал Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Заммэра заявил, что правительство Москвы принимает все необходимые меры для оказания помощи Рязанской и Владимирской областям в ликвидации ландшафтных возгораний.

"Завтра в Рязанской области в течение всего светового дня продолжится работа пяти вертолетов Московского авиацентра. Кроме того, будут задействованы три вертолета и четыре самолета – два Ил-76 и два Бе-200 – авиаотряда МЧС России", - пояснил Бирюков.

По его информации, развернута московская группировка, в распоряжении которой 30 единиц техники, для ликвидации очагов возгорания во Владимирской области.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в столице приняты дополнительные меры по недопущению возгораний на природных и озелененных территориях.

"Во всех административных округах рядом с парковыми и лесопарковыми зонами выставлены посты дежурной поливомоечной техники. Увеличено число патрулирований мест отдыха населения", - добавил он.

Ранее спасатели предупредили жителей Москвы о высокой пожароопасности в городе с субботы по понедельник.